Пирс Броснан снимется в фильме о боксере Насиме Хамеде

Сегодня в 15:44
British GQ/YouTube

Пирс Броснан присоединился к актерскому составу спортивной драмы «Гигант», основанной на биографии англо-йеменского боксера Насима Хамеда, передает Variety.

Главную роль в проекте исполнит Амир эль-Масри, известный по фильму «Лимб». Броснан сыграет одного из его самых известных соперников — британского боксера Пола Ингла.

Сценаристом и режиссером картины выступит Роуэн Этейл, работавший над лентами «Пустошь», «Восстание» и «Рожденный после смерти», а одним из продюсеров проекта станет Сильвестр Сталлоне.

Насим Хамед родился в 1974 году. Боксер, известный под прозвищем Принц Насим, не раз становился чемпионом мира в полулегком весе, а в 2015 году был включен в Международный зал боксерской славы.

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