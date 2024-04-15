Ханна Уоддингэм раскритиковала фотографа, который попросил ее показать ногу

Ханна Уоддингэм раскритиковала фотографа на церемонии вручения премии Лоренса Оливье. Об этом сообщает Deadline.
Актриса вела церемонию вручения наград в Лондоне, и перед началом церемонии она прогуливалась по ступеням Королевского Альберт-холла, когда один из фотографов крикнул, чтобы она «показала ножку».
«О боже, ты никогда не скажешь этого мужчине. Не будь козлом, иначе я уйду», — сказала Уоддингэм.
Одними из победителей премии Оливье стали звезда «Наследников» Сара Снук и певица Николь Шерзингер. Снук получила приз за лучшую женскую роль в многоактной постановке Сиднейской театральной компании «Портрет Дориана Грея» по пьесе Оскара Уайльда.
Шерзингер стала лучшей актрисой мюзикла за исполнение роли Нормы Десмонд в недавнем возрождении бродвейского спектакля «Бульвар Сансет» Эндрю Ллойда-Уэббера.