«Аэрофлот» разрешил перевозить небольших питомцев на соседних сидениях

Представители «Аэрофлота» подчеркивают, что у питомцев должна быть возможность вставать в переноске в полный рост и поворачиваться вокруг себя, а контейнер должен быть оборудован ручкой или петлей для крепления на кресле ремнями безопасности. Услугу нужно будет заказывать не позднее чем за 36 часов до вылета.