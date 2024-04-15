«Аэрофлот» разрешил перевозить небольших питомцев на соседних сидениях

Сегодня в 12:15
Фото: Suhyeon Choi/Unsplash

После успешного тестирования «Аэрофлот» сделал постоянной услугу перевозки небольших питомцев на соседнем от хозяина кресле. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании.

В салоне самолета можно будет перевозить животных, общий вес которых вместе с контейнером не превышает 15 кг. Сервисом будет доступен на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU, пояснили в компании.

Новую услугу тестировали с декабря 2023 года по 20 марта 2024-го. Результаты показали, что опция пользуется большим спросом у хозяев питомцев — за 3 месяца пассажиры перевезли с собой более 900 «небольших животных», в том числе птиц.

Также в авиакомпании уточнили параметры контейнеров, в которых можно будет перевозить животных. Они должны будут быть жесткими или полужесткими, а их максимальные габариты составят до 50×35×32см для «Комфорта» и 50×40×40 см для «Бизнеса».

Представители «Аэрофлота» подчеркивают, что у питомцев должна быть возможность вставать в переноске в полный рост и поворачиваться вокруг себя, а контейнер должен быть оборудован ручкой или петлей для крепления на кресле ремнями безопасности. Услугу нужно будет заказывать не позднее чем за 36 часов до вылета.

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