«Оставленные» и «Американское чтиво» стали главными победителями премии Ассоциации сценаристов

Картины «Оставленные» Александра Пейна и «Американское чтиво» Корда Джефферсона стали главными победителями премии Ассоциации сценаристов 2024 года, перенесенной из‑за забастовки лета-осени 2023 года. Об этом рассказал Deadline.
Церемонии награждения состоялись в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Пейн получил награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий», а Джефферсон — «Лучший адаптированный сценарий», за который он ранее получил «Оскар».
Кроме того, создателя «Американского чтива» отметили премией Пола Селвина, присуждаемой проектам, которые «лучше всего воплощают в себе дух конституционных и гражданских прав и свобод, которые необходимы для выживания свободных сценаристов во всем мире и защите которых Пол Селвин посвятил свою профессиональную жизнь».
Среди документальных картин награду взял «Голубиный туннель» Эррола Морриса. Сериалы «Наследники», «Медведь» и «Грызня» выиграли в категориях «Лучший драматический сериал», «Лучший комедийный сериал» и «Лучший мини-сериал» соответственно.
«Наследники» также получили статуэтку в номинации «Лучший сценарий в эпизоде драматического телесериала» за серию «Living+». Награды за лучший новый сериал удостоится «The Last of Us». Полный список лауреатов премии доступен здесь.