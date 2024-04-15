«Оставленные» и «Американское чтиво» стали главными победителями премии Ассоциации сценаристов

Кроме того, создателя «Американского чтива» отметили премией Пола Селвина, присуждаемой проектам, которые «лучше всего воплощают в себе дух конституционных и гражданских прав и свобод, которые необходимы для выживания свободных сценаристов во всем мире и защите которых Пол Селвин посвятил свою профессиональную жизнь».