Алла Пугачева выпустила к своему юбилею сингл «Я плачу»

Сегодня в 09:38
Фото: Gazgolder/YouTube

Алла Пугачева выпустила песню «Я плачу» к своему 75-летнему юбилею после долгого перерыва. Слова и музыку написал Леонид Агутин.

«Неверно было менять значение сказанных слов,/Я не могу предсказать само желание богов./Твоя любовь — шипы и розы, моя любовь — и смех, и слезы,/Сон в ветреную ночь», — поет Пугачева.

«Я плачу» была записана 5 лет назад, к 50-летию Агутина. Певица должна была выступить с ней еще 8 ноября 2018-го, но это не случилось из‑за ее болезни.

В марте Пугачева выпустила новый альбом под названием «P.S.». В него вошли 20 песен, в том числе хиты «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», «На коне», «Поживи в моей шкуре» и другие в новой аранжировке.

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