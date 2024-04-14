В школе в Нижнем Тагиле установили памятную табличку на парту, за которой сидел Путин

В тагильской школе появилась парта Путина. Ролик с памятной табличкой опубликовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, на его видео обратило внимание местное издание TagilCity.
12 апреля глава города устроил рабочую встречу с депутатами Законодательного Собрания Свердловской области. В ходе визита он показал им обновленную школу № 32, старейшую из работающих в населенном пункте.
В феврале в уральский город приезжал Владимир Путин, тогда же он заходил в школу, осматривал кабинеты, актовый и спортивный залы, а также посидел за одной из парт.
Судя по видео Пинаева, в честь этого события на стол повесили памятную табличку. За нее также сели депутаты и устроили фотосессию.
«За этой партой 15 февраля 2024 г. во время визита в школу сидел президент Российской Федерации В.В. Путин», — говорится на табличке.
«Хочу сказать огромные слова благодарности депутатскому корпусу за конструктив и понимание тех процессов, которые сегодня происходят в муниципальных образованиях», — сказал Пинаев в ролике. Кроме того, он поблагодарил за поддержку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.