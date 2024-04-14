В школе в Нижнем Тагиле установили памятную табличку на парту, за которой сидел Путин

«Хочу сказать огромные слова благодарности депутатскому корпусу за конструктив и понимание тех процессов, которые сегодня происходят в муниципальных образованиях», — сказал Пинаев в ролике. Кроме того, он поблагодарил за поддержку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.