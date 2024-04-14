Гольф включат в программу уроков по физкультуре

Минпросвещения включил модуль по гольфу в программу физкультуры у младших классов. Об этом говорится в приказе от 19 марта 2024 года.
Представители ведомства отметили, что гольф — эффективное средство физического воспитания, а также содействует всестороннему развитию школьников.
«Гольф как средство воспитания формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)», — говорится в документе.
Также авторы приказа пишут, что этот вид спорта дисциплинирует обучающихся, учит их владеть собой в стрессовых ситуациях и с уважением относиться к соперникам.
В рамках модуля детей научат истории гольфа в России и мире, этикету и правилам безопасности при проведении соревнований, основным понятиям и правилам и работе с инвентарем.
Это не единственное нововведение в предмете. Кроме гольфа младшеклассников могут обучить основам скалолазания, городков, туризма, хоккея на траве, ушу, бокса, дзюдо, танцевального спорта и чирлидинга, перетягивания каната, тяжелой атлетики, роллер-спорта, биатлона и киберспорта. Все они появятся в программе с 1 сентября этого года.