Гольф включат в программу уроков по физкультуре

Сегодня в 19:48
Фото: Robert Ruggiero/Unsplash

Минпросвещения включил модуль по гольфу в программу физкультуры у младших классов. Об этом говорится в приказе от 19 марта 2024 года.

Представители ведомства отметили, что гольф — эффективное средство физического воспитания, а также содействует всестороннему развитию школьников.

«Гольф как средство воспитания формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)», — говорится в документе.

Также авторы приказа пишут, что этот вид спорта дисциплинирует обучающихся, учит их владеть собой в стрессовых ситуациях и с уважением относиться к соперникам.

В рамках модуля детей научат истории гольфа в России и мире, этикету и правилам безопасности при проведении соревнований, основным понятиям и правилам и работе с инвентарем.

Это не единственное нововведение в предмете. Кроме гольфа младшеклассников могут обучить основам скалолазания, городков, туризма, хоккея на траве, ушу, бокса, дзюдо, танцевального спорта и чирлидинга, перетягивания каната, тяжелой атлетики, роллер-спорта, биатлона и киберспорта. Все они появятся в программе с 1 сентября этого года.

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