Гольф включат в программу уроков по физкультуре

Это не единственное нововведение в предмете. Кроме гольфа младшеклассников могут обучить основам скалолазания, городков, туризма, хоккея на траве, ушу, бокса, дзюдо, танцевального спорта и чирлидинга, перетягивания каната, тяжелой атлетики, роллер-спорта, биатлона и киберспорта. Все они появятся в программе с 1 сентября этого года.