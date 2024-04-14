В США появилась авиакомпания для собак

Глава Bark Мэтт Микер говорит, что его компания намерена использовать накопленный опыт для создания сервиса, нацеленного на приятное времяпрепровождение именно для собак. В обычных рейсах в салон пускают только небольших питомцев в переносках, а их крупные сородичи вынуждены провести полет в грузовом отсеке и сильном стрессе. Bark Air же выделяет всем животным по креслу.