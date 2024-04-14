В США появилась авиакомпания для собак

Производитель игрушек для собак Bark запустил чартерный рейс для хозяев и их питомцев. О необычной услуге пишет New York Post.
Пока что пассажирам доступны только два направления: самолет летает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, либо в Лондон. Билет в одну сторону обойдется от 6 до 8 тыс. долларов, за это собаководы и их четвероногие друзья получат первоклассное обслуживание.
Глава Bark Мэтт Микер говорит, что его компания намерена использовать накопленный опыт для создания сервиса, нацеленного на приятное времяпрепровождение именно для собак. В обычных рейсах в салон пускают только небольших питомцев в переносках, а их крупные сородичи вынуждены провести полет в грузовом отсеке и сильном стрессе. Bark Air же выделяет всем животным по креслу.
Кроме этого, мохнатые пассажиры перед взлетом и посадкой получают специальный напиток, который избавляет от заложенности ушей. Также в салоне играет успокаивающая музыка, а стюарды разносят теплые освежающие полотенца с запахом лаванды и феромонов — ароматов, имитирующих естественные химические вещества, выделяемые животными, которые помогают им общаться. Собакам также доступны лакомства, шумоподавляющие наушники и успокаивающие жилеты.
Первые полеты новой компании стартуют в мае. В сети её владельцев уже критикуют за непомерно высокую цену билетов.