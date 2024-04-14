Джесси Айзенберг показал свой новый фильм cамой умной обезьяне в мире. Она напала на актера

«Думал, что с этой ролью будет по-другому. Я же там не говорю, только вздыхаю и реву. И вот я посмотрел и подумал: „Неужели я так реву?“. Как будто дозвонился до автоответчика и слышишь вот этот рев», — смеется Айзенберг.