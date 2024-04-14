Джесси Айзенберг показал свой новый фильм cамой умной обезьяне в мире. Она напала на актера

Джесси Айзенберг предложил самой умной обезьяне в мире посмотреть свой новый фильм. Ей сильно не понравился его персонаж. Забавную историю актер рассказал в беседе с Джимми Фэллоном на The Tonight Show.
Артист принял участие в картине «Закат снежного человека» продюсера Ари Астера. Вместе с Райли Кио Айзенберг играет пару снежных людей и весь фильм находится в костюме легендарного волосатого существа, при этом не говоря друг другу ни слова.
«Мы показали фильм самому умному животному на планете. Это бонобо по имени Канзи, он живет в фонде по изучению и сохранению обезьян в Айове», — говорит актер.
«Он соорудил себе небольшое гнездо рядом с телевизором. Мне сказали, что ему нравятся боевики вроде „Заложницы“, такие, где есть напряжение, но мало насилия. Похоже, что и наш фильм ему понравился», — утверждает Айзенберг.
«Но как только я появился на экране, Канзи вдруг ударил по экрану кулаком прямо по моему лицу. Он был очень зол. Наверное, ему очень хотелось доминировать над каждым встречным существом, даже если он не знает, кто перед ним» , — считает артист.
Канзи показывают «Закат снежного человека»
Джесси Айзенберг и Канзи
«Люди представляют себе снежных людей огромными, агрессивными существами. А мой герой немного поэт. Он задумчивый, ему нравятся бабочки. То есть я показываю мифическое существо с другой стороны», — говорит Айзенберг.
Актер не любит смотреть кино с самим собой на экране, но из‑за роли без слов и костюме решил дать ему шанс. Результат оказался неутешительный.
«Думал, что с этой ролью будет по-другому. Я же там не говорю, только вздыхаю и реву. И вот я посмотрел и подумал: „Неужели я так реву?“. Как будто дозвонился до автоответчика и слышишь вот этот рев», — смеется Айзенберг.
До съемок актерам пришлось пройти курсы подготовки к роли, которые оказались довольно необычными.
«Нам устроили тренировочный лагерь для снежных людей, учили ходить, реветь, как звать сородичей. У них был собственный словарь. Нас даже научили звать других снежных людей на спаривание. Правда, на людей он не действует», — вспоминает артист и повторяет этот знак, стучя кулаками.
«Мой персонаж очень робок, и к самке обращается очень тревожно. Он принес ей букет папортников, дал знак, но она ответила нет. И поэтому он испуганно от неё отбегает, осторожно оглядывается и вновь стучит кулаками. Это напомнило мне любой разговор с настоящей девушкой», — шутит Айзенберг.