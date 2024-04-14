Гай Ричи рассказал, что Генри Кэвилл всегда встает, когда в комнату входит женщина

Режиссер Гай Ричи рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что Генри Кэвилл всегда встает, когда в комнату входит женщина.
Разговор постановщика с изданием был приурочен к выходу его нового фильма «Министерство неджентльменских дел». Он попытался объяснить, что делает мужчин в ленте «неджентльменскими», а затем поделился, что Кэвилл — полная противоположность этому.
На новый фильм Ричи вдохновила подлинная история первой в истории организации спецназа, созданной во время Второй мировой войны премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, которая помогла изменить ход войны.
«Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они ее будут совершенно не по-джентльменски», — гласит синопсис.
Главные роли в фильме исполнили Генри Кэвилл («Ведьмак»), Алан Ритчсон («Джек Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), Алекс Петтифер («Громобой»), Тиль Швайгер («Достучаться до небес»), Генри Голдинг («Безумно богатые азиаты») и другие. В мировом прокате премьера «Министерства неджентльменских дел» состоится 19 апреля.