В России повысят цены на вино на фоне трехкратного роста акцизов

Крупнейшая российская винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» предупредила о том, что с 13 мая вырастут цены на ее продукцию. Об этом сообщает РБК.
Рост цены коснется 15 позиций алкогольного портфеля. Сильнее всего повышение стоимости коснется игристых вин защищенного географического указания «Империал» (на 35 и 33%) и «Русского шампанского „Кошерное“» (на 18%).
Еще рост цен затронет «Русское шампанское» (на 7%), «Русское шампанское „Резерв“», игристое вино «Виктор Дравиньи», игристые вина винодельни «Ведерниковъ», 38-градусную настойку «7 овощей» (на 8%), джин «7 трав», сидр «Абрау-Дюрсо» (на 15%) и коньяк «Абрау 1870» (на 10%).
Безалкогольные напитки также вырастут в цене. По словам директора по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольги Фирстовой, повышение стоимости для всех линеек продукции происходит впервые за последние два года.
В компании объяснили предстоящее повышение цен изменением ставок акциза, удорожанием стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.
Помимо «Абрау-Дюрсо», цены на алкоголь поднимут винодельня «Кубань-Вино», компания «Цимлянские вина», предприятие «Союз-Вино», винный дом «Фотисаль», винодельческое хозяйство Крыма «Золотая балка» и другие. С 1 мая 2024 года в силу вступает закон об увеличении втрое акцизов на вино и шампанское.