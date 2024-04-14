Колумбийцам рекомендовали принимать душ вдвоем из‑за засухи

«Если вы не собираетесь выходить из дома в воскресенье или в любой другой день недели, воспользуйтесь этим и не принимайте ванну», — призвал он. Мэр не уточнил, как долго будут действовать подобные рекомендации, но попросил жителей «не тратить впустую ни капли воды в это время».