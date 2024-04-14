Колумбийцам рекомендовали принимать душ вдвоем из‑за засухи

Мэр Боготы, столицы Колумбии, Карлос Фернандо Галан рекомендовал местным жителям принимать душ вдвоем для экономии воды. Об этом сообщает The Guardian.
11 апреля крупные районы города были отключены от водоснабжения, чтобы сохранить опасно низкий уровень воды в водохранилищах, которые недополучили малого количества дождей.
Галан также рекомендовал жителям полностью отказаться от ежедневных гигиенических процедур, поскольку уровень воды в водохранилищах находится на «историческом минимуме».
Так, к примеру, уровень воды в водохранилищах Сан-Рафаэль и Чуза, входящих в систему Чингаза, которая обеспечивает 70% домов и квартир в городе, находится на отметке в 17%.
«Если вы не собираетесь выходить из дома в воскресенье или в любой другой день недели, воспользуйтесь этим и не принимайте ванну», — призвал он. Мэр не уточнил, как долго будут действовать подобные рекомендации, но попросил жителей «не тратить впустую ни капли воды в это время».