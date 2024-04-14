«Кто это делал, отдел БДСМ-дизайна?»: Nike раскритиковали за дизайн формы женской сборной США

Коллеги Флешман под ее постом обратили внимание, что олимпийцам обычно дают несколько вариантов формы перед соревнованиями, и именно это боди может не появиться на Олимпиаде совсем. Легкоатлетка и участница Игр-2020 Анна Кокрелл вспомнила, что спортсменки могут выбрать между двумя вариантами шорт, штанами и боди, и отметила, что для профессионалов важно чувствовать себя в экипировке комфортно.