«Кто это делал, отдел БДСМ-дизайна?»: Nike раскритиковали за дизайн формы женской сборной США

Nike представил форму, в которой участники американской сборной будут выступать на Олимпиаде в Париже. Компанию раскритиковали за слишком откровенный дизайн женского комплекта.
Большое внимание получила форма легкоатлеток. На фотографиях для прессы спортивный бренд продемонстрировал мужской комплект из майки и шортов, а также женское боди с неожиданным разрезом в районе гениталий.
Вариант для девушек привлек большее число негативных комментариев. Многим он показался слишком откровенным и неудобным, из‑за чего спортивного гиганта заподозрили в мизогинии и сексизме.
Несколько спортсменов также высказались против формы. Например, ее откомментировала обладательница серебра чемпионата мира по прыжкам в длину Тара Дэвис-Вудхолл: «Стоп, да у меня вся киска из такого вывалится».
Бывшая чемпионка США по бегу Лорен Флешман в инстаграме* также выразила мнение, что спортсменкам такой комплект не подойдет. «Профессиональные спортсмены должны соревноваться, не думая о своем лобке. Если бы этот наряд действительно способствовал спортивным результатам, его бы носили мужчины», — уверена она.
«Это не элитный спортивный комплект для легкой атлетики. Это костюм, придуманный патриархальными силами. Им больше не рады, они больше нужны, чтобы привлечь внимание к женскому спорту. Прекратите усложнять жизнь половине населения», — написала бегунья в адрес Nike и федерации легкой атлетики.
Коллеги Флешман под ее постом обратили внимание, что олимпийцам обычно дают несколько вариантов формы перед соревнованиями, и именно это боди может не появиться на Олимпиаде совсем. Легкоатлетка и участница Игр-2020 Анна Кокрелл вспомнила, что спортсменки могут выбрать между двумя вариантами шорт, штанами и боди, и отметила, что для профессионалов важно чувствовать себя в экипировке комфортно.
В заявлении агентству Reuters представитель Nike подчеркнул, что для Игр в Париже бренд предложит участницам варианты боди с трусами и шортами. Он также отметил, что в комплекты одежды для легкой атлетики войдут всего около 50 предметов одежды, а также в олимпийскую деревню отправят портных, которые смогут ушить или расширить экипировку под индивидуальные требования.