Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю. Что известно

Вечером 13 апреля Иран запустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля» в ходе первой в истории прямой атаки исламской республики на еврейское государство. Об этом сообщает The Guardian.
Израильские средства ПВО при поддержке ВВС США, Иордании и Великобритании перехватили большинство беспилотников и несколько крылатых ракет над Сирией, Ираком и Иорданией. Другие приближающиеся беспилотники и ракеты были сбиты над территорией Израиля системой ПВО «Железный купол».
New York Times со ссылкой на источники в израильской разведке сообщила, что основными целями были израильские военные объекты на оккупированных Голанских высотах на крайнем севере и в пустыне Негев на крайнем юге. Союзник Тегерана в Ливане, «Хезболла», выпустила ракетные залпы одновременно с Ираном.
В результате атаки пострадал 10-летний мальчик в городе на юге Израиля. Был также причинен незначительный ущерб военной базе в Негеве.
Тегеран назвал атаку «ответом на неоднократную военную агрессию» и сослался на 51-ю статью Устава ООН (нападение с целью самообороны). Атака стала ответом на взрыв иранского дипломатического здания в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек. Среди них — пять офицеров и два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Дело можно считать завершенным. Однако если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет более суровым», — говорилось в заявлении постпредства Ирана после завершения атаки.
14 апреля Джо Байден обсудит выработку ответа на атаки Ирана с союзниками по G7. Заседание Совета Безопасности ООН назначено на 23.00.
С тех пор как 7 октября 2023-го началась война в Газе, вдоль израильско-ливанской границы почти ежедневно происходят перестрелки между израильскими силами и «Хезболлой». Однако предполагалось, что прямой атаки Ирана не будет, так как власти Тегерана неоднократно заявляли, что не стремятся к войне с Израилем.