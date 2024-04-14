Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю. Что известно

С тех пор как 7 октября 2023-го началась война в Газе, вдоль израильско-ливанской границы почти ежедневно происходят перестрелки между израильскими силами и «Хезболлой». Однако предполагалось, что прямой атаки Ирана не будет, так как власти Тегерана неоднократно заявляли, что не стремятся к войне с Израилем.