Моряки больше недели выживали на необитаемом острове в океане

Рация, с помощью которой они могли бы связаться с цивилизацией, разрядилась. Чтобы привлечь внимание, они выложили слово help («спасите») из пальмовых листьев на песке. Через шесть дней один из родственников мужчин сообщил о пропаже береговой охране США и та начала поиски вместе с ВМС.