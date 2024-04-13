Моряки больше недели выживали на необитаемом острове в океане

Трое моряков больше недели провели на одном из островов в Тихом океане. Они смогли выжить благодаря кокосам и надписи Help, сообщает CNN.
31 марта мужчины отплыли от атолла Пулуват в Федеративных Штатах Микронезии. Они хотели порыбачить, но в процессе двигатель их лодки вышел из строя из‑за сильных волн. Моряки доплыли до ближайшего берега и оказались на необитаемом острове Пикелот в штате Яп.
Рация, с помощью которой они могли бы связаться с цивилизацией, разрядилась. Чтобы привлечь внимание, они выложили слово help («спасите») из пальмовых листьев на песке. Через шесть дней один из родственников мужчин сообщил о пропаже береговой охране США и та начала поиски вместе с ВМС.
На протяжении недели моряки питались кокосами и пили пресную воду из колодца, который соорудили рыбаки, иногда посещавшие остров.
Спустя неделю после их исчезновения экипаж патрульного самолета, участвующий в поисках, увидел надпись «спасите», оставленную мужчинами. По словам координатора операции, именно это позволило спасателям найти моряков. Вскоре к ним прибыл катер береговой охраны, доставивший мужчин домой.