Канадец попросил доктора отрезать ему два здоровых пальца

Случай канадца описала доктор с кафедры психиатрии Университета Лаваля Надя Надо. Она отметила, что пациент с детства переживал травмирующие мысли, что два пальца на руке не принадлежат ему. Эти переживания причиняли ему боль, постоянную раздражительность и кошмары о том, как его пальцы гниют или горят. Он часто фантазировал, как самостоятельно удаляет мизинец и безымянный палец.