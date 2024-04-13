Канадец попросил доктора отрезать ему два здоровых пальца

Житель канадского Квебека, страдающий синдромом нарушения целостности восприятия собственного тела (BIID), попросил врача удалить ему мизинец и безымянный палец на левой руке. Он заявлял, что чувствует, будто эти пальцы не принадлежат его телу, сообщает Oddity Central.
Случай канадца описала доктор с кафедры психиатрии Университета Лаваля Надя Надо. Она отметила, что пациент с детства переживал травмирующие мысли, что два пальца на руке не принадлежат ему. Эти переживания причиняли ему боль, постоянную раздражительность и кошмары о том, как его пальцы гниют или горят. Он часто фантазировал, как самостоятельно удаляет мизинец и безымянный палец.
Работая на лесопилке, мужчина даже задумал построить небольшую гильотину для ампутации пальцев. Но его остановили мысли о небезопасности такого членовредительства.
В итоге мужчина обратился к врачам, которые провели томографию его мозга и не обнаружили аномалий. Сперва пациенту предложили когнитивно-поведенческую терапию, антидепрессанты и антипсихотики, но ни одно из этих средств не оказалось эффективным. Тогда врачи решили все же удалить канадцу два пальца, сочтя, что это лучший способ помочь ему.
Их правоту показало обследование, проведенное спустя полгода после ампутации. «После операции кошмары сразу прекратились вместе с эмоциональным стрессом. У него появились конструктивные жизненные планы, уменьшился гнев, улучшилось благополучие в семье и на работе. Никаких сожалений не было высказано. Теперь он живет жизнью, свободной от тревожных беспокойств по поводу своих пальцев, и все его симптомы, связанные с BIID, исчезли», — отметила Надо.
Синдром нарушения целостности восприятия собственного тела (BIID), также называемый расстройством идентичности ампутанта, — крайне редкое психическое состояние. Оно характеризуется постоянным желанием иметь конкретную инвалидность, хотя в остальном человек обычно здоров психически. Причина, вызывающая BIID, неясна. Одна из гипотез утверждает, что это происходит из‑за неврологической неспособности функции мозга по отображению внутреннего тела включить затронутую конечность в понимание физической формы тела.