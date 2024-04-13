Американец подал в суд на 50 девушек, которым не понравилось свидание с ним

Мюррей обратил внимание на посты в сообществе и решил подать на девушек в суд за клевету и половую дискриминацию. Кроме того, для оплаты исков он стал собирать деньги через GoFundMe. Там мужчина заявил, что требует компенсации ущерба в 2,6 млн долларов за причиненные их клеветой «эмоциональное расстройство, боль и страдания».