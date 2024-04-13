Американец подал в суд на 50 девушек, которым не понравилось свидание с ним

Житель Лос-Анджелеса подал в суд на 50 женщин, которым не понравилось общаться с ним в тиндере. Об истории пишет Sky News.
Все ответчицы писали в группе в фейсбуке* под названием Аre We Dating the Same Guy? Los Angeles с аудиторией в 54 тыс. участников. Там они обсуждали доктора Стюарта Лукаса Мюррея и его неподобающее поведение в приложениях для знакомств.
Мюррей обратил внимание на посты в сообществе и решил подать на девушек в суд за клевету и половую дискриминацию. Кроме того, для оплаты исков он стал собирать деньги через GoFundMe. Там мужчина заявил, что требует компенсации ущерба в 2,6 млн долларов за причиненные их клеветой «эмоциональное расстройство, боль и страдания».
По версии истца, в кампании травли на протяжении года участвовали как минимум 238 аккаунтов. «Некоторые из их действий включали размещение моих фотографий без моего разрешения, отслеживание моего местонахождения, сговор с целью преследования меня, фабрикацию целых историй и придание сенсационности их ничем не примечательным взаимодействиям со мной», — утверждает он.
Группы вроде Аre We Dating the Same Guy? возникли как сейф-спейс для женщин и стали популярны во многих других американских городах. Обычно участники делятся в них негативным опытом свиданий, а также «предупреждают друг друга о мошенниках, изменщиках, насильниках и всех, кто демонстрирует токсичное или опасное поведение».
«Эти женщины воспользовались концепцией сейф-спейса, чтобы сплетничать, клеветать и преследовать в сети кого угодно по своей прихоти. Действия ответчиц вызваны ненавистью и безнаказанностью», — уверяет Мюррей. Также, по его словам, большинство упомянутых в исках женщин он даже не встречал, а с кем‑то и не разговаривал.
«Я помню, что встречался только с одной из них, и с ней менее 15 минут до того, как я ушел. Любое минимальное взаимодействие с ними было резко прервано моим быстрым отказом», — пишет врач.
Девушки также организовали сбор на оплату адвокатов. На своей странице они написали, что лишь хотят рассказать правду, неприятную для Мюррея. Они отметили, что все опубликованные ими сведения о поведении и биографии истца являются общедоступной информацией.
«Мы считаем, что истец представляет реальную опасность для женщин Лос-Анджелеса. Наше негативное общение с ним длится уже несколько лет. Мы намерены окончательно, раз и навсегда покончить с его домогательствами», — подчеркнули они.
*Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.