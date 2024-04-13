Менеджер Mötley Crüe и Guns N’ Roses назвал Джонни Деппа «худшим гитаристом в своей жизни»

«После этого я посмотрел на его менеджера и сказал: „Слушай, приятель, у него ничего не получится, но ты должен найти этому парню агента и устроить его на телевидение или в кино; этот парень — звезда“. Но песни у него отстойные, а музыкант он ужасный», — добавляет Зуто.