Менеджер Mötley Crüe и Guns N’ Roses назвал Джонни Деппа «худшим гитаристом в своей жизни»

Бывший менеджер Mötley Crüe и Guns N’ Roses Том Зуто назвал Джонни Деппа худшим гитаристом из тех, кого он когда‑либо видел. Воспоминаниями он поделился на подкасте X5.
Зуто известен как скаут и A&R-менеджер лейбла Geffen Records. В 1980-х он сыграл ключевую роль в подписании контракта компании с Guns N’ Roses и выпуске их дебютного альбома, а также помог Elektrа Records заключить договор с Mötley Crüe и The Cure. В начале 1980-х к он также встречался с коллективом Rock City Angels, в составе которых играл Джонни Депп
«Я видел, что что Джонни Депп не станет рок-звездой. Депп дважды приходил ко мне на прослушивание», — говорит Зуто.
«Это забавная история. Я пришел на репетицию, менеджер — мой друг, он сказал: „У меня есть группа из Джексонвилля, они великолепны“. Я пошел на них, и они были ужасны. Джонни Депп был худшим гитаристом, которого я когда‑либо видел, но его харизма была безумной», — вспоминает он.
«После этого я посмотрел на его менеджера и сказал: „Слушай, приятель, у него ничего не получится, но ты должен найти этому парню агента и устроить его на телевидение или в кино; этот парень — звезда“. Но песни у него отстойные, а музыкант он ужасный», — добавляет Зуто.
Через несколько месяцев менеджер позвонил Зуто и сообщил, что «все лейблы мира» отказались от группы, но он нашел агента для Деппа и в итоге обеспечил молодой звезде роль в «Джамп-стрит, 21».
Спустя ещё 10 лет Зуто вновь увидел уже кинозвезду Деппа с гитарой в руках и заметил, что актер стал играть заметно лучше.
«Джонни Депп снова появился в моей жизни, спустя 10 лет. Он, типа, самый большой актер в мире. И мне звонят. Кто‑то говорит: „Эй, сегодня в голливудском ночном клубе выступает эта группа. Они замечательные. Они из Джексонвилля, и у них знаменитый гитарист, но я не скажу вам, кто это. Просто приходи“.
И вот я иду, и вижу на сцене гребаного Джонни Деппа, а группа — Rock City Angels… Он был не самым лучшим, но у него получалось. Похоже, он наконец-то научился играть», — смеется Зуто.