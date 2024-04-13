В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ. Погибли шестеро

Сегодня в 12:53
Фото: Lisa Maree Williams/Getty Images

На востоке Сиднея мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction. Погибли шесть человек, сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на полицию.

Семь человек, включая ребенка, госпитализированы с ранениями. Они находятся в тяжелом и критичеком состоянии.

Нападавшего застрелила женщина-полицейский. По словам очевидцев, он был вооружен «большим клинком».

Один из посетителей пытался остановить вооруженного мужчину при помощи столбика из ТЦ. Другой посетитель, который был в молле вместе с детьми, сообщил, что слышал два выстрела, после чего все побежали.

Мотивы действий преступника пока не ясны. Правоохранительные органы проверяют его на возможные связи с радикальными исламистами.

Через пару часов после первых сообщений об инциденте к австралийцам обратился премьер-министр Энтони Альбаниз. Он назвал нападение «душераздирающим» и заявил, что такому насилию нет места в столь миролюбивой стране.

Албаниз отдал дань уважения полицейской, застрелившей преступника, мужчине, оказавшему сопротивление, и работникам ТЦ, помогавшим посетителям спрятаться.

«Такой шок, что это происходит в такой стране, как наша, где люди должны иметь возможность ходить за покупками в субботу днем, не задумываясь о том, что это сопряжено с риском», — отметил глава государства.

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