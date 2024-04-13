В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ. Погибли шестеро

На востоке Сиднея мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction. Погибли шесть человек, сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на полицию.
Семь человек, включая ребенка, госпитализированы с ранениями. Они находятся в тяжелом и критичеком состоянии.
Нападавшего застрелила женщина-полицейский. По словам очевидцев, он был вооружен «большим клинком».
Один из посетителей пытался остановить вооруженного мужчину при помощи столбика из ТЦ. Другой посетитель, который был в молле вместе с детьми, сообщил, что слышал два выстрела, после чего все побежали.
Мотивы действий преступника пока не ясны. Правоохранительные органы проверяют его на возможные связи с радикальными исламистами.
Через пару часов после первых сообщений об инциденте к австралийцам обратился премьер-министр Энтони Альбаниз. Он назвал нападение «душераздирающим» и заявил, что такому насилию нет места в столь миролюбивой стране.
Албаниз отдал дань уважения полицейской, застрелившей преступника, мужчине, оказавшему сопротивление, и работникам ТЦ, помогавшим посетителям спрятаться.
«Такой шок, что это происходит в такой стране, как наша, где люди должны иметь возможность ходить за покупками в субботу днем, не задумываясь о том, что это сопряжено с риском», — отметил глава государства.