Умерла Элинор Коппола, режиссерка «Сердец тьмы» и жена Фрэнсиса Форда Копполы

На 88-м году жизни скончалась американская документалистка и художница Элинор Коппола. Об этом члены семьи сообщили Associated Press.
Жена Фрэнсиса Форда Копполы скончалась вечером 12 апреля в своем доме в Резерфорде, штат Калифорния. Причину смерти ее близкие называть не стали.
С будущим мужем Элинор познакомилась на площадке его дебютной картины, хоррора «Деменция 13». В съемочной группе она работала ассистентом художника-постановщика. В течение нескольких месяцев после начала отношений Элинор забеременела, и в феврале 1963 года в Лас-Вегасе состоялась свадьба.
Ее первой работой стала картина «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста». Фильм был посвящен тяжелому процессу работы над знаменитым «Апокалипсисом сегодня», и в него попали кадры, которые Элинор удалось запечатлеть за кулисами проекта. Получившийся документальный фильм вышел в 1991 году, через 12 лет после появления труда Фрэнсиса Форда Копполы в кинотеатрах.
«У меня не было никакой идеи. Я снимала небольшие художественные фильмы в начале 70-х, но когда я получила эту камеру на Филиппинах, я была просто заворожена, глядя в видоискатель», — вспоминала Элинор в 2017 году в беседе с Deadline.
Позже Коппола написала и сняла свой первый полнометражный фильм «Париж подождет», роман с Дайан Лейн, Алеком Болдуином и Арно Виаром, премьера которого состоялась в 2016 году на Международном кинофестивале в Торонто. А в 2020-м вышла ее вторая картина — «Любовь, любовь, любовь».