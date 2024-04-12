Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Полит.ру»

Роскомнадзор заблокировал информационно-аналитический портал «Полит.ру» — одно из старейших изданий Рунета. Об этом сообщил РИА «Новости».
К сайту закрыли доступ из‑за неоднократного размещения недостоверной информации, направленной на дестабилизацию обстановки в стране, пояснили в ведомстве.
В РКН добавили, что блокировка произошла в соответствии со статьей 15.3-2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она будет постоянной.
«Полит.ру» появился в феврале 1998 года. Портал публиковал выдержки из зарубежных изданий, аналитические статьи и колонки, истории о гонениях советской власти на РПЦ и другие материалы, в том числе — о науке и обществе.
«Мы помним, что живая жизнь — в столкновении разных точек зрения. Мы думаем о будущем и не боимся разговаривать о нем. И мы знаем, что будущее — есть», — говорится в описании проекта.