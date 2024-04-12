Юрия Куклачева госпитализировали в день его 75-летия. Артиста увезли на скорой прямо с его шоу

Сегодня в 00:43

Российскому цирковому артисту, известному дрессировщику кошек Юрию Куклачеву потребовалась скорая помощь в день его 75-летия. Клоуна увезли в больницу прямо с его юбилейного шоу, сообщило РИА «Новости».

Сын Куклачева рассказал, что его отец жаловался на сердце. «Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо», — поделился Дмитрий Куклачев.

В данный момент артист находится в больнице. «Он в сознании, он разговаривает, он общается», — прокомментировал его состояние сын.

Он отметил, что шоу из‑за госпитализации Куклачева не остановили. Во время антракта коллеги перепланировали программу второго отделения. «Зритель не должен знать о том, что случилось», — подчеркнул Дмитрий.

По его словам, ранее отец не сталкивался с подобными проблемами. Дрессировщик Эдгард Запашный заявил в своем телеграм-канале, что у Куклачева, согласно предварительной информации, произошел инфаркт.

Жена артиста Елена опровергла эту информацию. Она сообщила телеканалу RT, что у Юрия «зажалась мышца во время выступления». Помощница клоуна Инга также сказала телеканалу «Рен», что Куклачев «спрыгнул неправильно». «Все в порядке, штатная ситуация», — заверила она.

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