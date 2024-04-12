Художница Диана Смыкова представила иммерсивную онлайн-выставку о Русском Севере

Российская визуальная художница и фотограф Диана Смыкова открыла вместе с авиакомпанией S7 иммерсивную онлайн-выставку «Север. Возвращение». Она рассказала «Афише Daily» о новом проекте.
Смыкова в течение трех лет путешествовала по деревням и селам Архангельской области и снимала ее жителей. Вместе с ними фотограф ходила за грибами и на рыбалку, некоторые из героев стали друзьями художницы.
«Недоступность, сложность и глубина этого края с каждым разом притягивали меня всё больше. Во время съемок часто казалось, что скучаю по временам, в которых никогда не жила», — поделилась она.
В процессе работы Диана исследовала, что чувствует к родной культуре. Кроме того, она не только документировала жизнь деревень, но и предлагала своим новым знакомым постановочные сюжеты, погружавшие их в личные истории.
Например, художница привела Марию Васильевну в старый дом и попросила переодеться в самые ценные наряды из ее старинного суднука. Благодаря этому пожилая женщина заново пережила самые яркие моменты своего прошлого.
Работы Смыковой можно увидеть на специальном портале. Там появилась карта Русского Севера с четырьмя деревнями: Койда, Азаполье, Зехнова и Лекшмозеро. Их художница предлагает «посетить» через свои снимки.
Описания к фотографиям погружают в свадебные и поминальные традиции Русского Севера, поверья потомственных рыбаков и обычаи поморов. К изображениям прилагаются аудиозаписи с народной музыкой, заговорами и рассказами северян, а еще — цитаты из публикаций исследователей, этнографов и антропологов.
«Многие старинные деревянные церкви и традиционные дома находятся в плачевном состоянии, и многие из них разваливаются, так и не дождавшись реставрации. Мне хочется привлечь внимание к этой печальной данности и вдохновить людей бережнее относиться к своему наследию», — заявила Смыкова.
Диана Смыкова — художница из Архангельска, работающая на стыке документальной и художественной проектной фотографии. В своей практике она экспериментирует с видеоартом, текстом, документальным кино. Она — член международной организации Women Photograph и Союза фотохудожников России. Ключевая тема работ Смыковой — чувство дома и связь человека с пространством.