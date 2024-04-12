Трое россиян первыми в мире спрыгнули из стратосферы на Северный полюс

Российский космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. Об этом сообщили в компании RuVDS.
Мужчины спрыгнули с борта самолета Ил-76 с высоты более 10 тыс. метров. Они провели свыше двух минут в свободном падении. Парашюты спортсмены раскрыли только на высоте около одного километра.
«Стратосферному десанту предстоит реализовать еще одну задачу миссии — развертывание арктического дата-центра российского хостинг-провайдера RuVDS», — рассказали в RuVDS.
Накануне Михаил Корниенко рассказывал в программе «Роскосмоса» о готовящемся прыжке. Он признался, что главной сложностью является температура около минус 55 градусов на уровне 10 тыс. метров.
«У нас с подогревом перчатки, у нас с подогревом ноги», — поделился космонавт. Он также рассказал, что команда прошла подготовку в полярных условиях, в том числе тренировалась в барокамере и работала с кислородным оборудованием.
«На этой высоте уже без кислорода не обойтись никак. То есть человек не может находиться на такой высоте, дыша забортным воздухом, поэтому это специальная кислородная система», — пояснил Денис Ефремов.