Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

По данным СМИ, модельер на протяжении долгого времени болел. У Кавалли осталось шестеро детей. Последний родился в том году от шведской модели Сандры Нильссон.
По словам самого модельера, Нильссон активно поддерживала его во время лечения и даже «спала на полу» в больнице.
Роберто Кавалли родился во Флоренции в 1940 году. Он поступил в Академию искусств, где обучался оформлению интерьера. Однако диплом он так и не получил.
Собственный бренд Кавалли основал в 1970 году. Как дизайнер он дебютировал в 30 лет в Париже, а спустя два года провел свой первый показ мод в флорентийском Палаццо Питти.
Характерными чертами стиля модельера стали блестки, стразы и анималистичные принты. Его одежду носили многие голливудские звезды, среди которых Шерлиз Терон и Дженнифер Лопес.