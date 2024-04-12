В Петербурге умный трамвай «Довлатов» наехал на пешеходов

Ретротрамваи начали появляться в Петербурге с осени 2023 года. В администрации города утверждали, что они оснащены комплексом активной безопасности, который отслеживает состояние водителя за рулем. Если тот теряет концентрацию, транспорт должен автоматически останавливаться. Предполагалось, что «Довлатов» станет одним из 54 таких трамваев в Петербурге.