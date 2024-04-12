В Петербурге умный трамвай «Довлатов» наехал на пешеходов

В Петербурге умный трамвай въехал в толпу пешеходов на Васильевском острове. Авария произошла в районе станции метро «Приморская» на пересечении улиц Одоевского и Наличной, сообщила прокуратура.
Трамвай наехал на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Пострадали не менее трех человек. Одна женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в Мариинскую больницу.
Еще у двоих мужчин выявили травмы средней степени тяжести, им оказывают помощь в Елизаветинской больнице. По данным «Фонтанки», в состоянии средней тяжести находится еще один человек.
В пресс-службе разработчика систем искусственного интеллекта Cognitive Pilot заявили, что система «умный трамвай» не была включена в попавшем в аварию трамвае. Транспортом управлял водитель.
«Трамвай новый, он проходил обкатку и находился в ручном управлении. Систему автономной помощи водителю не инициировали», — рассказали в Cognitive Pilot.
Причины ДТП пока неясны. «Фонтанка» отмечает, что водитель ретротрамвая «Довлатов» имеет стаж 16 лет и был трезв.
Ретротрамваи начали появляться в Петербурге с осени 2023 года. В администрации города утверждали, что они оснащены комплексом активной безопасности, который отслеживает состояние водителя за рулем. Если тот теряет концентрацию, транспорт должен автоматически останавливаться. Предполагалось, что «Довлатов» станет одним из 54 таких трамваев в Петербурге.