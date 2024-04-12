В Норвегии экс-главу Международного союза биатлонистов осудили за коррупцию

В Норвегии бывшего главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга приговорили к 3 годам 1 месяцу тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщил NRK.
Суд посчитал, что спортивный чиновник получал взятки от официальных лиц из России в период с 2009 по 2018 год. В частности, Бессеберг получил от бывшего исполнительного директора Союза биатлонистов России Сергея Кущенко дорогие часы стоимостью 195 тыс. норвежских крон в подарок.
Кроме того, экс-глава IBU ездил на охоту в Россию, Австрию и Чехию и пользовался услугами секс-работниц, которых ему якобы предоставляла российская сторона. Бессеберга также признали виновным в использовании автомобиля BMW, аренду которого для него оплатила компания Infront.
Всего Бессеберга осудили по девяти из десяти пунктов обвинения. «Я разочарован и удивлен приговором, а также некоторыми приведенными причинами. Я обжалую приговор на месте», — отреагировал спортивный функционер.
Бессеберга обязали вернуть полученные в качестве взятки часы и 1,45 млн норвежских крон (около 121 тыс. евро). Судья заявил в ходе объявления приговора, что учел длительность расследования, но не возраст подсудимого: Бессебергу исполнилось уже 78 лет.
Андерс Бессеберг возглавлял IBU с 1993 по 2018 год. Он покинул свою должность на фоне коррупционного скандала, связанного с сокрытием положительных допинг-проб российских атлетов и нарушением антимонопольного законодательства при продаже прав на телевизионные трансляции соревнований.