В Норвегии экс-главу Международного союза биатлонистов осудили за коррупцию

Кроме того, экс-глава IBU ездил на охоту в Россию, Австрию и Чехию и пользовался услугами секс-работниц, которых ему якобы предоставляла российская сторона. Бессеберга также признали виновным в использовании автомобиля BMW, аренду которого для него оплатила компания Infront.