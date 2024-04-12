Рузиль Минекаев и Федор Бондарчук снимутся в новой экранизации «Приключений Буратино»

Повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» была написана в 1936 году по мотивам сказки «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди. В 1959 году на экраны вышел советский мультфильм «Приключения Буратино», а в 1975-м — музыкальный фильм с таким же названием.