Рузиль Минекаев и Федор Бондарчук снимутся в новой экранизации «Приключений Буратино»

Кинокомпания «Водород 2011» представила музыкальную сказку «Буратино» в рамках защиты национальных фильмов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Во время питчинга стало известно, что это будет знакомая история сказочного героя, его папы Карло и их друзей. Жанр фильма заявлен как «семейное приключенческое кино».
Главный герой — Буратино — будет куклой, полностью выполненной с помощью компьютерной графики. Его роль в специальном мокап-костюме исполнит 13-летняя актриса Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые»).
Папу Карло сыграет Александр Яценко («Мастер и Маргарита»), Мальвину — Анастасия Талызина («Я делаю шаг»), Артемона — Марк Эйдельштейн («Монастырь»), кота Базилио и лису Алису — Александр Петров («Лед-3») и Виктория Исакова («Нежность»).
Роль Арлекина исполнит звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев, а Карабаса Барабаса — Федор Бондарчук («Повелитель ветра»). Режиссером проекта станет Игорь Волошин («Физрук», «Ольга»), а сценарий напишут Андрей Золотарев («Триггер», «Лед-2») и Аксинья Борисова («Варя»).
Повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» была написана в 1936 году по мотивам сказки «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди. В 1959 году на экраны вышел советский мультфильм «Приключения Буратино», а в 1975-м — музыкальный фильм с таким же названием.