Киану Ривз сломал колено на съемках фильма «Удача»

Сегодня в 18:09
Фото: Lionsgate Films

Киану Ривз споткнулся о ковер и сломал коленную чашечку на съемках фильма «Удача» («Good Fortune»). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на режиссера Азиза Ансари.

«Примерно на 15-й день съемок я сказал ему: „Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут“. И он по пути споткнулся о ковер. Он закричал: „Мое колено!“» — сказал Ансари.

По его словам, несмотря на травму, актер остался на съемочной площадке. Он даже хотел сняться в сцене, где нужно станцевать сальсу, но режиссер отговорил его.

«Он такой: „Я сделаю это!“ Мы сразу бросились его отговаривать: „Киану, успокойся. Мы будем танцевать сальсу, как только твое колено заживет“», — добавил Ансари.

Сюжет «Удачи» пока держится в секрете. Для Ансари фильм станет его второй попыткой дебютировать в режиссуре. В 2022 году съемки фильма «Быть смертным» приостановили из‑за обвинений в непристойном поведении в адрес Билла Мюррея.

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