Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина задержали по налоговому делу

Портнягин на этом фоне записал обращение из «зоны СВО», куда, по его словам, он приехал с «гуманитарной помощью». Бизнесмен назвал дело против него «очень странным», заявив, что основные долги он погасил в августе 2022 года, а сейчас остались лишь штрафы и пени, которые супруги пытались оспорить в суде. Портнягин также отметил, что теперь решил, не дожидаясь суда, оплатить все штрафы и пени в размере 64 млн рублей.