Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина задержали по налоговому делу

По данным СМИ, вскоре блогера доставят на допрос в Москву. Источник RT уточнил, что речь идет о статье 198 УК («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов»).
Об уголовном деле, заведенным на Портнягина и его жену Екатерину, стало известно накануне. В принадлежащих Портнягину бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia прошли обыски и следственные мероприятия. Супругу бизнес-коуча задержали.
По версии следствия, налоговая задолженность подозреваемых с 2018 по 2020 год превысила 124 млн рублей, из которых более 91 млн были переведены на счета третьих юридических лиц. Задолженность по пеням и штрафам составила 64 млн рублей, заявляли следователи.
Портнягин на этом фоне записал обращение из «зоны СВО», куда, по его словам, он приехал с «гуманитарной помощью». Бизнесмен назвал дело против него «очень странным», заявив, что основные долги он погасил в августе 2022 года, а сейчас остались лишь штрафы и пени, которые супруги пытались оспорить в суде. Портнягин также отметил, что теперь решил, не дожидаясь суда, оплатить все штрафы и пени в размере 64 млн рублей.
В управлении Следственного комитета по Московской области заявили, что в рамках налогового дела Портнягина и его супруги «полностью возмещен ущерб».
35-летний Портнягин — автор популярной книги «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать».