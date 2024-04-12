Baldur’s Gate 3 стала игрой года по версии BAFTA Games Awards

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила победителей премии BAFTA Games Awards 2024.
Игрой года признали Baldur’s Gate 3. Она получила еще четыре премии в таких категориях, как «Лучшая музыка», «Лучшее повествование», «Лучший исполнитель роли второго плана» (Эндрю Уинкотт) и «Игра года».
Baldur’s Gate 3 вышла 3 августа 2023 года. Ее действие происходит в вымышленной вселенной Forgotten Realms — самом известном мире Dungeons & Dragons, созданном канадским разработчиком игр Эдом Гринвудом.
Полный список победителей BAFTA Games Awards 2024
Игра года — Baldur’s Gate 3;
Игра года по версии игроков — Baldur’s Gate 3;
Лучшая британская игра — Viewfinder;
Лучшая дебютная игра — Venba;
Лучшая обновляющаяся игра — Cyberpunk 2077;
Лучшая семейная игра — Super Mario Bros. Wonder;
Лучшая игра по новой франшизе — Viewfinder;
Лучший мультиплеер — Super Mario Bros. Wonder;
Лучшее повествование — Baldur’s Gate 3;
Лучший геймдизайн — Dave the Diver;
Лучшая анимация — Hi-Fi Rush;
Лучшая музыка — Baldur’s Gate 3;
Награда за художественные достижения — Alan Wake 2;
Награда за достижения в области звука — Alan Wake 2;
Награда за технические достижения — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
Лучший исполнитель главной роли — Наджи Джетер (Майлз из Marvel’s Spider-Man 2);
Лучший исполнитель роли второго плана — Эндрю Уинкотт (Рафаэль из Baldur’s Gate 3).