На правнучку Валерия Чкалова завели дело о призывах к терроризму из‑за дискуссии о донатах ВСУ

В отношении Дарьи Богдановой — правнучки советского летчика Валерия Чкалова — возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Поводом для дела стало в том числе интервью Богдановой Олегу Кашину*, в котором они обсуждали, допустимо ли россиянам, выступающим против боевых действий, финансово помогать украинской армии.
По информации Shot, следствие обратило внимание на призывы Богдановой донатить ВСУ и ее рассуждения об ударе по Москве. В интервью с Кашиным девушка говорила, что обожает Москву и не хотела бы ее разрушения, но «если этот режим невозможно уничтожить иначе», предпочла бы удар по Лубянке. В своем аккаунте в X она рассказывала, что собирает помощь для украинских военных.
Богданову собираются объявить в международный розыск. Несколько лет назад она уехала из России.
Правнучке Чкалова вменяют нарушение части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к террористической деятельности в СМИ или интернете). За такое нарушение — сроки от 5 до 7 лет и штрафы от 300 тыс. до 1 млн рублей.
Богданова — активистка движения Freedom Birds for Ukraine, которое собирает деньги на покупку дронов и других вещей для ВСУ. На сайте организации сказано, что она проживает в бельгийском городе Лёвен.
* Олег Кашин внесен Минюстом в реестр иноагентов.