На правнучку Валерия Чкалова завели дело о призывах к терроризму из‑за дискуссии о донатах ВСУ

По информации Shot, следствие обратило внимание на призывы Богдановой донатить ВСУ и ее рассуждения об ударе по Москве. В интервью с Кашиным девушка говорила, что обожает Москву и не хотела бы ее разрушения, но «если этот режим невозможно уничтожить иначе», предпочла бы удар по Лубянке. В своем аккаунте в X она рассказывала, что собирает помощь для украинских военных.