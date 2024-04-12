На правнучку Валерия Чкалова завели дело о призывах к терроризму из‑за дискуссии о донатах ВСУ

Сегодня в 16:47
Фото: @pepel_klaasa/Twitter

В отношении Дарьи Богдановой — правнучки советского летчика Валерия Чкалова — возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поводом для дела стало в том числе интервью Богдановой Олегу Кашину*, в котором они обсуждали, допустимо ли россиянам, выступающим против боевых действий, финансово помогать украинской армии.

По информации Shot, следствие обратило внимание на призывы Богдановой донатить ВСУ и ее рассуждения об ударе по Москве. В интервью с Кашиным девушка говорила, что обожает Москву и не хотела бы ее разрушения, но «если этот режим невозможно уничтожить иначе», предпочла бы удар по Лубянке. В своем аккаунте в X она рассказывала, что собирает помощь для украинских военных.

Богданову собираются объявить в международный розыск. Несколько лет назад она уехала из России.

Правнучке Чкалова вменяют нарушение части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к террористической деятельности в СМИ или интернете). За такое нарушение — сроки от 5 до 7 лет и штрафы от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Богданова — активистка движения Freedom Birds for Ukraine, которое собирает деньги на покупку дронов и других вещей для ВСУ. На сайте организации сказано, что она проживает в бельгийском городе Лёвен.

* Олег Кашин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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