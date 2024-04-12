Новый фильм Дэмиена Шазелла выйдет в 2025 году

Paramount Pictures выпустит новый фильм Дэмиена Шазелла в 2025 году. Об этом сообщило издание Deadline.
Это станет первой лентой постановщика для студии, с которой он подписал контракт в 2022 году. Подробности проекта пока неизвестны, однако известно, что Шазелл выступит как режиссером, так и продюсером предстоящей картины. Кроме того, по информации источников издания, действие фильма будет происходить в тюрьме.
Вместе с автором продюсированием ленты займется его жена и актриса Оливия Гамильтон. Источники Deadline отмечают, что Paramount намерена начать кастинг в ближайшее время.
Дэмиен Шазелл приобрел известность благодаря фильмам «Одержимость» и «Ла-Ла Ленд». Первый принес режиссеру 5 номинаций на «Оскар» и 3 победы, а второй — 14 номинаций и 6 наград в категориях «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль» (Эмма Стоун), «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая песня к фильму» («City of Stars») и «Лучшая работа художника-постановщика».
Последняя на сегодняшний день работа постановщика — комедийная драма «Вавилон» — вышла в 2022 году. Главные роли в ней исполнили Брэд Питт, Марго Робби, Диего Кальва, Джин Смарт, Йован Адепо и Ли Цзюньли.