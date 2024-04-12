Новый фильм Дэмиена Шазелла выйдет в 2025 году

Это станет первой лентой постановщика для студии, с которой он подписал контракт в 2022 году. Подробности проекта пока неизвестны, однако известно, что Шазелл выступит как режиссером, так и продюсером предстоящей картины. Кроме того, по информации источников издания, действие фильма будет происходить в тюрьме.