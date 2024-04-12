В Москве подорвали черный внедорожник. Взрыв произошел, когда владелец включил зажигание

«112» со ссылкой на источник пишет, что водитель — бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Якобы он с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию о ходе АТО, а несколько лет назад перебрался в Россию.