В Москве подорвали черный внедорожник. Взрыв произошел, когда владелец включил зажигание

На севере Москвы взорвался черный Land Cruiser Prado. Взрыв произошел у дома номер 3 по Коровинскому шоссе в Западном Дегунино, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По информации Shot, эпицентр взрыва был под водительским креслом. Устройство сдетонировало через секунду после запуска двигателя.
Водитель выжил, у него повреждены ноги и левая рука. Мужчину отправили в реанимацию, он находился в сознании.
«112» со ссылкой на источник пишет, что водитель — бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Якобы он с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию о ходе АТО, а несколько лет назад перебрался в Россию.
Собеседник ТАСС в оперативных службах подтвердил, что автомобилем владеет быший сотрудник СБУ, переехваший в Россию до начала военной операции.
«Сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, сработало неустановленное взрывное устройство, но рассматриваются и другие возможные причины», — отметил собеседник агентства.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Обновлено 14.55: добавлена информация ТАСС о владельце внедорожника.