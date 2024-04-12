В Москве подорвали черный внедорожник. Взрыв произошел, когда владелец включил зажигание

Сегодня в 14:25
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

На севере Москвы взорвался черный Land Cruiser Prado. Взрыв произошел у дома номер 3 по Коровинскому шоссе в Западном Дегунино, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации Shot, эпицентр взрыва был под водительским креслом. Устройство сдетонировало через секунду после запуска двигателя.

Водитель выжил, у него повреждены ноги и левая рука. Мужчину отправили в реанимацию, он находился в сознании.

«112» со ссылкой на источник пишет, что водитель — бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Якобы он с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию о ходе АТО, а несколько лет назад перебрался в Россию.

Собеседник ТАСС в оперативных службах подтвердил, что автомобилем владеет быший сотрудник СБУ, переехваший в Россию до начала военной операции.

«Сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, сработало неустановленное взрывное устройство, но рассматриваются и другие возможные причины», — отметил собеседник агентства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Обновлено 14.55: добавлена информация ТАСС о владельце внедорожника.

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