В России предложили проверять авиапассажиров с помощью алкотестеров

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил начать проверять российских пассажиров с помощью алкотестера перед посадкой в самолет. Об этом сообщают «Известия».
«Введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков. В случае выявления сильного состояния опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови) это будет аргументом в пользу решения о недопуске на борт», — говорится в документе, который депутат направил министру транспорта.
По мнению Диденко, новые меры могут сделать полеты более безопасными. Он отметил, что сейчас оценка состояния происходит субъективно «по внешним признакам», и это часто приводит к конфликтам.
«Некоторые из граждан не попадают в самолет не из‑за того, что выпили, а из‑за конфликта со службами аэропорта или авиакомпании. Право предложить пройти алкотестер в таких ситуациях снимет все спорные вопросы», — заявил глава комитета в разговоре с «Известиями».
Он подчеркнул, что речи о поголовном тестировании не идет. Выбирать, кому предложить пройти тест, будут исключительно авиакомпании, а человек сможет отказаться от него. По словам депутата, если пассажир окажется трезвым, тестирование застрахует его от снятия с рейса или другой административной ответственности.