В Оренбурге объявили массовую эвакуацию из‑за паводка. Мэр назвал ситуацию критической

В Оренбурге объявили массовую эвакуацию из‑за опасной ситуации с паводком, в городе включили сирену. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Сергей Салмин.
«Внимание, оренбуржцы! В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны», — отметил градоначальник.
Он призвал жителей ЖК «Гранд-парк», районов Авиагородок и Овчинный городок, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральская и Догузская, поселков имени Куйбышева и Солнечный срочно эвакуироваться.
«Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — написал мэр.
В поселке Газодобытчиков под Оренбургом есть риск прорыва дамбы, заявила мэрия города. Жителей поселка тоже просят немедленно покинуть дома, помочь эвакуироваться детям, пожилым и людям с инвалидностью.
В населенных пунктах Оренбургского района развернуты 6 оперативных штабов на базе школьных автобусов — в поселке Весенний, ЖК «Приуралье», селах Южный Урал, Нежинка, имени 9 Января, Нижняя Павловка. В них можно получить помощь и нужную информацию, сообщить о происшествии.
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1115 сантиметров к 4 утра 12 апреля, сообщала администрация города. Исторический рекорд в 1092 сантиметра был пройден вечером 11 апреля.
По прогнозу Росгидромета, пик паводка в Оренбурге ожидается 12 апреля. Затем уровень воды будет стабилен в течение двух дней, а после начнет снижаться. Власти региона предварительно оценивают ущерб от паводка в 40 млрд рублей.