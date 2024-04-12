Кендрик Ламар снимет комедию с создателями «Южного Парка» Мэттом Стоуном и Треем Паркером

Создатели «Южного Парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер объединятся с рэпером Кендриком Ламаром и бывшим руководителем лейбла Top Dawg Entertainment Дэйвом Фри для создания совместной комедии, передает Variety.
Премьера фильма запланирована на 4 июля 2025 года. Выход картины анонсировал глава Paramount Брайан Роббинс на прошедшей конвенции CinemaCon.
«Это один из самых смешных и оригинальных сценариев, которые мы когда‑либо читали. Он определенно вызовет салют в свою честь», — заявил Роббинс, сделав отсылку к празднику Дня независимости, который в США отмечают в ту же дату, на которую запланирована премьера.
Сценарий для предстоящей комедии написал Вернон Чатман, автор мультфильмов «Wonder Showzen» и «Ксавьер: Ангел-изменник». Он также озвучивал Полотенчика в «Южном Парке». Подробности сюжета пока не раскрываются.
Ламар и Фри займутся продюсированием проекта вместе со Стоуном и Паркером, которые уже не в первый раз поработают над полнометражным форматом. В 1999 году дуэт выпустил мультфильм «Южный парк без купюр», в 2004-м — «Отряд „Америка“: Всемирная полиция».
В 2011 году вместе с Робертом Лопесом комики создали мюзикл «Книга мормона», получивший награду «Тони» как лучший мюзикл 2011 года, за религиозную сатиру, лучшую режиссуру, лучшую музыку, лучшее либретто мюзикла, лучшую оркестровку, лучшие световые эффекты и лучший звуковой дизайн.