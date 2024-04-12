Кендрик Ламар снимет комедию с создателями «Южного Парка» Мэттом Стоуном и Треем Паркером

«Это один из самых смешных и оригинальных сценариев, которые мы когда‑либо читали. Он определенно вызовет салют в свою честь», — заявил Роббинс, сделав отсылку к празднику Дня независимости, который в США отмечают в ту же дату, на которую запланирована премьера.