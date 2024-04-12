Paramount работает над новым «Очень страшным кино»

Студии Paramount и Miramax работают над новой частью комедийной хоррор-франшизы «Очень страшное кино», сообщает The Hollywood Reporter. Продюсером выступит Нил Мориц, работавший над серией фильмов «Форсаж».
Miramax займется финансированием, а Paramount — дистрибуцией. Подробностей о сюжете и актерском составе пока нет. Ожидается, что фильм появится на экранах в 2025 году.
Первое «Очень страшное кино» вышло в 2020 году — всего спустя несколько лет после «Крика» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Главные роли в нем сыграли Анна Фэрис, Реджина Холл, Шон Уэйанс и Марлон Уэйанс.
Картина Кинена Айвори Уэйанса собрала в мировом прокате 278 млн долларов и запустила серию сиквелов. Последний из них — «Очень страшное кино-5» — вышел в 2013 году.