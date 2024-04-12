Paramount работает над новым «Очень страшным кино»

Первое «Очень страшное кино» вышло в 2020 году — всего спустя несколько лет после «Крика» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Главные роли в нем сыграли Анна Фэрис, Реджина Холл, Шон Уэйанс и Марлон Уэйанс.