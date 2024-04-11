«Девушка и море»: взгляните на Дейзи Ридли в трейлере фильма о пловчихе Гертруде Эдерле

Путь Гертруды к этому триумфу, впрочем, был отнюдь не прост. Пловчихе удалось достичь берега Великобритании лишь со второй попытки. Во время первой она начала тонуть, хотя сама утверждала, что только отдыхала в воде, опустив лицо в воду.