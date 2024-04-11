«Девушка и море»: взгляните на Дейзи Ридли в трейлере фильма о пловчихе Гертруде Эдерле

На ютуб-канале Walt Disney Studios опубликовали трейлер фильма «Девушка и море» Хоакима Роннинга («Бандитки»), основанного на истории американской пловчихи Гертруды Эдерле — первой женщины, сумевшей переплыть пролив Ла-Манш.
Главную роль в байопике исполнила Дейзи Ридли, известная по франшизе «Звездные войны» и ленте «Дочь болотного короля». Она сыграла легендарную олимпийскую чемпионку, которую называли «королевой волн».
Лента посвящена путешествию Гертруды вплавь из Франции в Англию. Эту авантюру тогда уже знаменитая пловчиха задумала в 1925 году. До этого Ла-Машн переплывали лишь считанное число раз — все успешные попытки были за мужчинами.
Однако этот факт, судя по всему, не испугал, а лишь раззадорил Эдерле. При поддержке старшей сестры и тренеров 20-летняя девушка решилась на рискованный заплыв, успешное завершение которого отмечали парадом на Манхэттене.
Путь Гертруды к этому триумфу, впрочем, был отнюдь не прост. Пловчихе удалось достичь берега Великобритании лишь со второй попытки. Во время первой она начала тонуть, хотя сама утверждала, что только отдыхала в воде, опустив лицо в воду.
Опасность затеи Эдерле отмечена в трейлере «Девушки и море». Отец пловчихи пытается в ролике запретить ей плыть, а общественность утверждает, что девушка неминуемо погибнет во время заплыва.
«Мне нужно, чтобы ты пообещал кое‑что. Не позволяй никому вытаскивать меня из воды, независимо ни от чего», — обращается целеустремленная Гертруда к своему другу в видео. Она, как демонстрирует трейлер, не готова сдаться.
Как Гертруда Эдерле будет преодолевать препятствия, социальные и спортивные, на своем пути и стремиться к твоей цели, можно будет увидеть в кинотеатрах с 31 мая.
Помимо Ридли, в ленте появятся Тильда Кобэм-Херви («Отель мумбаи: Противостояние»), Стивен Грэм («Тела, тела, тела»), Жанетт Хайн («Молодая Виктория») и Кристофер Экклестон («Доктор Кто»). Фильм основан на книге Гленна Стаута «Девушка и море: Как Труди Эдерле покорила Английский канал и вдохновила мир».