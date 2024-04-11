Райан Рейнольдс приходит на собрание забытых персонажей в трейлере «Воображаемых друзей»

На ютуб-канале One Media опубликовали новый трейлер фильма «Воображаемые друзья», который снял создатель «Тихого места» Джон Красински. Премьера его новой работы запланирована на 17 мая.
Ролик представляет сообщество выдуманных персонажей, о которых забыли их создатели — выросшие дети. Теперь они надеются найти новых малышей, которым смогут стать лучшими друзьями.
Помочь им решаются мужчина в исполнении Райана Рейнольдса и девочка-подросток, способная видеть чужих придуманных приятелей. Если они не сумеют подобрать воображаемым героям новых детей, те исчезнут навсегда.
«Воображаемые друзья милые и все такое, но они еще капсуля времени с вашими надеждами, мечтами и амбициями, которые вы имели, когда ваш мозг работал лучше всего», — заявил Красински, рассказывая о своем проекте.
Он отметил, что хотел показать в фильме, как взрослые люди на самом деле никогда не перестают быть детьми и напомнить о могущественной силе воображения. Красински сам написал сценарий ленты.
Помимо него, над над «Воображаемыми друзьями» работал Януш Камински, постоянный оператор Стивена Спилберга и двукратный лауреат «Оскара» за ленты «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана».
Актерский состав ленты получился по-настоящему звездным. В картине снялись Фиона Шоу, Алан Ким, Лиза Колон-Зайас и Бобби Мойнихан. А воображаемых друзей озвучили Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж, Луис Госсетт-мл., Эмили Блант, Мэтт Деймон, Майя Рудольф, Джон Стюарт и Сэм Рокуэлл.