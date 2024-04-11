Ридли Скотт создаст байопик о музыкальной группе The Bee Gees

Сегодня в 00:43
Изображение: из соцсетей The Bee Gees

Британский режиссер Ридли Скотт, автор «Гладиатора» и «Марсианина», снимет фильм о музыкальной группе The Bee Gees. Об этом стало известно на презентации студии Paramount на CinemaCon, передал Collider.

Байопи расскажет о трех братьев, завоевавших сцену эпохи диско и ставших одними из самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. Один из участников The Bee Gees, Барри Гибб, станет исполнительным продюсером проекта.

Также продюсированием ленты займутся Грэм Кинг, Стейси Снайдер, Майкл Прусс и Скотт. В данный момент картина находится в разработке. Когда она выйдет на экраны, пока неизвестно.

The Bee Gees появилась в 1958 году благодаря усилиям Барри, Мориса и Робина Гиббов — родившихся в Великобритании, а затем перехавших в Австралии музыкантов. Трио сперва выпускало рок-музыку, но затем переключилось на диско.

В 1977 году группы создала саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера», в том числе трек «Stayin' Alive». Благодаря ей The Bee Gees взлетели на первые строчки хит-парадов — и уже в 1979 году получила звезду на аллее славы в Голливуде.

В 80-х братья занимались, в основном, сольными проектами. Однако в конце 90-х они вновь объединились и выпустили несколько рок-альбомов. Группа прекратила существование после смерти Мориса в 2003 году. В 2012 году скончался также Робин.

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