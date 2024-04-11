Ридли Скотт создаст байопик о музыкальной группе The Bee Gees

В 1977 году группы создала саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера», в том числе трек «Stayin' Alive». Благодаря ей The Bee Gees взлетели на первые строчки хит-парадов — и уже в 1979 году получила звезду на аллее славы в Голливуде.