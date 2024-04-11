Глен Пауэлл снимется в ремейке «Бегущего человека»

Американский актер Глен Пауэлл, известный по фильмам «Кто угодно, кроме тебя» и «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», сыграет главную роль в ремейке картины «Бегущий человек». Об этом сообщил Deadline.
Ленту выпустит киностудия Paramount Pictures. Ее поставит режиссер Эдгар Райт, снявший «Прошлой ночью в Сохо» и «Малыша на драйве». Кинематографист также станет продюсером проекта наряду с Нирой Парк и Саймоном Кинбергом.
Фильм будет основан на романе Стивена Кинга, который писатель опубликовал в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман. Он расскажет о Бене Ричардсе — мужчине, который участвует в жестоком реалити-шоу под названием «Бегущий человек», чтобы спасти серьезно больную дочь.
Продюсером картины выступит Джордж Линдер. Лента станет второй экранизацией книги Кинга после фильма 1987 года с Арнольдом Шварценеггером. Его снял Пол Майкл Глейзер.