Глен Пауэлл снимется в ремейке «Бегущего человека»

Фильм будет основан на романе Стивена Кинга, который писатель опубликовал в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман. Он расскажет о Бене Ричардсе — мужчине, который участвует в жестоком реалити-шоу под названием «Бегущий человек», чтобы спасти серьезно больную дочь.