В Петербурге мужчина попытался изнасиловать елку на глазах у ребенка. Он попал в больницу

Сегодня в 22:38
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В Петербурге мужчина попал в токсикологию после попытки вступить в половой акт с елкой. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 10 апреля в одном из дворов Дальневосточного проспекта. Молодой человек снял штаны на детской площадке и попытался заняться сексом с хвойным деревом. Все это происходило на глазах у семилетней девочки.

В полицию на мужчину пожаловалась женщина, которая также стала свидетельницей происходящего. Прибыв на место, правоохранители решили отвезти молодого человека не в участок, а в токсикологическое отделение НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

В больнице у мужчины обнаружили не только вещества в организме, но и сотрясение мозга, травмы груди, живота и головы.

Отец девочки написал заявление в полицию. Разбираться в деталях случившегося предстоит следствию.

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