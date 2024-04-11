Послушать Федука и Сироткина, устроить пикник и провести время с семьей можно будет в саду «Эрмитаж»

«Наш фестиваль — это про атмосферу, в первую очередь. Гостям должно быть комфортно, каждый сможет найти что‑то по душе. Это может быть семейный пикник с детьми или же танцы до упаду с нашими артистами, а может, кого‑то заинтересует лекторий, ему мы уделяем особое внимание: хочется обсудить жизнь в большом городе», — отметила директор фестиваля Анна Пискунова.