Послушать Федука и Сироткина, устроить пикник и провести время с семьей можно будет в саду «Эрмитаж»

Сегодня в 21:43
Фото: Afisha.ru

Московский центр урбанистики проведет 1–2 июня в саду «Эрмитаж» «это лето фестиваль». Там будут концерты, лекции, мастер-классы и игровые зоны для детей. Подробности «Афише Daily» рассказали представители центра.

В лайнапе феста — звезда российского хип-хопа Feduk, трио-блокбастер «Хлеб», инди-группа «Сироткин», электропоп-дуэт из Минска Nemiga, исполнительница поп-баллад Тося Чайкина и другие. Список артистов будет пополняться.

За культурную программу отвечает Дом творчества «Переделкино», который подготовит мастер-классы для детей и спецпроект про книги и жизнь в большом городе. Для детей обустроят интерактивные и игровые зоны.

Территорию ивента разделят на два сектора — громкий и спокойный. В первом будут выступать артисты, а культурная программа, пространство для семейных пикников и фуд-корт с уличной едой расположатся во втором.

«Наш фестиваль — это про атмосферу, в первую очередь. Гостям должно быть комфортно, каждый сможет найти что‑то по душе. Это может быть семейный пикник с детьми или же танцы до упаду с нашими артистами, а может, кого‑то заинтересует лекторий, ему мы уделяем особое внимание: хочется обсудить жизнь в большом городе», — отметила директор фестиваля Анна Пискунова.

Узнать про «это лето фестиваль» подробнее и купить билеты можно на «Афише».

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