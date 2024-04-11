Джоэл Эджертон застревает в иной реальности вдали от Дженнифер Коннелли в трейлере «Темной материи»

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер научно-фантастического сериала «Темная материя» («Dark Matter»). Он выйдет на стриминговом сервисе 8 мая.
Триллер расскажет о физике Джейсоне Дессене, который однажды оказывается в альтернативной версии своей жизни. Пока мужчина пытается вернуться домой, он обнаруживает, что и был тем человеком, который отправил его в другую реальность.
Тогда Дессен задается вопросом: зачем он похитил сам себя? Ответ на этот вопрос кроется где‑то в запутанном лабиринте миров, который скрывает необходимость спасти близких героя от самого жуткого из возможных врагов — его самого.
Главную роль в сериале исполнил Джоэл Эджертон («Оби-Ван Кеноби», «Тихий садовник»). Его супругу сыграла Дженнифер Коннелли («Дом из песка и тумана»). Также в шоу снялись Элис Брага, Джимми Симпсон, Дайо Окенайи и Оукс Фегли.
Шоураннером проекта стал писатель Блейк Крауч, чья книга легла в основу триллера. Продюсерами экранизации выступили Мэтт Толмач, Дэвид Манперл и Эджертон.