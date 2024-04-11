Минцифры предложило обязать мигрантов сдавать биометрию для покупки сим-карт

Сегодня в 16:31
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

В России иностранцев, включая мигрантов, могут обязать сдавать биометрию для покупки сим-карт. Соответствующий законопроект подготовило Минцифры, сообщают «Ведомости».

Биометрию иностранцы должны будут сдавать при регистрации на «Госуслугах», сказано в документе. Проект направлен на согласование в МВД, ФСБ, Роскомнадзор, МИД, ФАС и Минэкономразвития.

Согласно законопроекту, в договорах указания услуг связи с иностранцами также должны прописывать уникальный код устройства (IMEI). Договоры с иностранцами, заключенные до вступления закону в силу, предлагается перезаключить до 1 марта 2025 года.

Если инициативу примут, обслуживание номеров, которые не перерегистрировали, прекратят. Новые требования предлагают не распространять на дипломатов, представителей международных организацией и беженцев.

Ранее Госдума поддержала в первом чтении поправки к законам о пребывании иностранцев в России. Согласно ним, иностранцы смогут получать разрешение на временное проживание в стране только после двух лет брака с гражданином России.

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