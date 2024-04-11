Посмотрите на Джеймса МакЭвоя в трейлере драмы «Не говори никому»

Сегодня в 15:15
Фото: Universal Pictures

Universal Pictures выпустила трейлер драмы «Не говори никому». Его премьера состоится 13 сентября.

«Не говори никому» — это ремейк одноименного датского фильма 2022 года. Его сюжет рассказывает о семье, которая приезжает в гости к новым знакомым.

В какой‑то момент хозяева начинают вести себя странно и терроризировать гостей. Например, герой Джеймса МакЭвоя срывается на детей из‑за якобы неправильного танца под «Cotton Eyed Joe».

Помимо МакЭвоя, в ленте снялись Макензи Дэвис, Скут МакНейри, Аликс Уэст Лефлер, Крис Хитченс, Мотаз Мальхис и другие.

В качестве режиссера выступил Джеймс Уоткинс («МакМафия», «Черное зеркало»). «Удивительно, каким добрым, щедрым, веселым, харизматичным человеком является мой друг Джеймс. Ведь в своих ролях он способен погрузиться в довольно тревожные глубины», — сказал постановщик о МакЭвое.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами