Посмотрите на Джеймса МакЭвоя в трейлере драмы «Не говори никому»

Universal Pictures выпустила трейлер драмы «Не говори никому». Его премьера состоится 13 сентября.
«Не говори никому» — это ремейк одноименного датского фильма 2022 года. Его сюжет рассказывает о семье, которая приезжает в гости к новым знакомым.
В какой‑то момент хозяева начинают вести себя странно и терроризировать гостей. Например, герой Джеймса МакЭвоя срывается на детей из‑за якобы неправильного танца под «Cotton Eyed Joe».
Помимо МакЭвоя, в ленте снялись Макензи Дэвис, Скут МакНейри, Аликс Уэст Лефлер, Крис Хитченс, Мотаз Мальхис и другие.
В качестве режиссера выступил Джеймс Уоткинс («МакМафия», «Черное зеркало»). «Удивительно, каким добрым, щедрым, веселым, харизматичным человеком является мой друг Джеймс. Ведь в своих ролях он способен погрузиться в довольно тревожные глубины», — сказал постановщик о МакЭвое.