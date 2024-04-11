Посмотрите на Джеймса МакЭвоя в трейлере драмы «Не говори никому»

В качестве режиссера выступил Джеймс Уоткинс («МакМафия», «Черное зеркало»). «Удивительно, каким добрым, щедрым, веселым, харизматичным человеком является мой друг Джеймс. Ведь в своих ролях он способен погрузиться в довольно тревожные глубины», — сказал постановщик о МакЭвое.