Ракета «Ангара-А5» взлетела с космодрома Восточный. Ее запуск откладывали два раза

Научный журналист Михаил Котов говорил РБК, что запуски «Ангары» можно назвать «летными испытаниями ракетоносителя». «Ракета проходит испытания, связанные с тем, что она первый раз запускается. Да и в принципе ракета „Ангара“ еще не завершила свой этап летно-конструкторских испытаний, поэтому какие‑то переносы, автоматические отмены — это часть норм», — пояснил он.