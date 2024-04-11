Ракета «Ангара-А5» взлетела с космодрома Восточный. Ее запуск откладывали два раза

Сегодня в 12:45
Фото: ТАСС Live/Telegram

С космодрома Восточный с третьей попытки запустили тяжелую ракету «Ангара-А5», сообщает ТАСС. Предыдущие два запуска отменила автоматика из‑за различных сбоев.

Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» состоялся по плану в 12.00 по московскому времени. Ракету-носитель впервые запустили с космодрома Восточный.

9 апреля запуск отменился автоматически из‑за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, говорил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. На следующий день за несколько минут до старта снова прошла команда на отмену пуска, причиной назвали сбой в системе контроля запуска двигателя.

Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. Она считается более экологически чистой, поэтому в перспективе должна заменить «Протон-М».

Научный журналист Михаил Котов говорил РБК, что запуски «Ангары» можно назвать «летными испытаниями ракетоносителя». «Ракета проходит испытания, связанные с тем, что она первый раз запускается. Да и в принципе ракета „Ангара“ еще не завершила свой этап летно-конструкторских испытаний, поэтому какие‑то переносы, автоматические отмены — это часть норм», — пояснил он.

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