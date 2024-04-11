Ракета «Ангара-А5» взлетела с космодрома Восточный. Ее запуск откладывали два раза

С космодрома Восточный с третьей попытки запустили тяжелую ракету «Ангара-А5», сообщает ТАСС. Предыдущие два запуска отменила автоматика из‑за различных сбоев.
Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» состоялся по плану в 12.00 по московскому времени. Ракету-носитель впервые запустили с космодрома Восточный.
Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. Она считается более экологически чистой, поэтому в перспективе должна заменить «Протон-М».
Научный журналист Михаил Котов говорил РБК, что запуски «Ангары» можно назвать «летными испытаниями ракетоносителя». «Ракета проходит испытания, связанные с тем, что она первый раз запускается. Да и в принципе ракета „Ангара“ еще не завершила свой этап летно-конструкторских испытаний, поэтому какие‑то переносы, автоматические отмены — это часть норм», — пояснил он.