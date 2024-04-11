Опрос: россияне не заморачиваются с ремонтом на даче, многим не хватает на это денег

23% опрошенных потратили на обустройство дачи до 1 млн рублей, в том числе на покупку земли, ремонт дома и мебель. 61% вложили от 1 до 5 млн рублей, 9% — от 5 млн до 10 млн, 7% — свыше 10 млн. 69% респондентов тратят на ремонт дачи 100–300 тыс. рублей, 12% — до 100 тыс., 11% — до 500 тыс. 57% признались, что у них не хватает денег на ремонт.