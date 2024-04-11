Опрос: россияне не заморачиваются с ремонтом на даче, многим не хватает на это денег

Россияне редко делают ремонт на даче, хотя большинство любит на них отдыхать. 41% респондентов приобрели участок для отдыха за городом, следует из опроса страховой компании «Росгосстрах» и банка ВТБ.
61% опрошенных посещают его 1–2 раза в месяц, 33% — каждые выходные, лишь 5% переехали туда жить, передает РБК. Более половины опрошенных ремонтируют дачу не чаще чем раз в десять лет, причем 63% вносят изменения в интерьер, и только 7% занимаются перепланировкой.
23% опрошенных потратили на обустройство дачи до 1 млн рублей, в том числе на покупку земли, ремонт дома и мебель. 61% вложили от 1 до 5 млн рублей, 9% — от 5 млн до 10 млн, 7% — свыше 10 млн. 69% респондентов тратят на ремонт дачи 100–300 тыс. рублей, 12% — до 100 тыс., 11% — до 500 тыс. 57% признались, что у них не хватает денег на ремонт.
73% ежемесячно тратят на содержание дачи и ее обустройство до 10 тыс. руб., 24% — 10–50 тыс. руб., 3% — свыше 50 тыс. Застрахована загородная недвижимость лишь у 16% участников опроса.