Мексиканский телеканал случайно показал яйца мужчины вместо солнечного затмения

Новостная программа RCG Media на телевидении Мексики допустила неловкую ошибку при освещении солнечного затмения. Монтажеры показывали кадры небесного явления, снятые очевидцами, но среди них оказался ролик с тестикулами.
Ведущие обсуждали города, в которых было видно затмение, а для зрителей транслировались видео, когда это произошло. Злополучное ролик быстро убрали с экранов, когда вместо Луны Солнце перекрыли мужские яйца.
Соведущая передачи ахнул, когда увидела половые органы, и камера переключилась на студию. Ведущий пояснил, что видео прислал телезритель, и такие подставы временами случаются.
Позже выяснилось, что ролик гуляет по сети с 2017 года, когда произошло другое затмение. При этом на популярных видеоплатформах онодоступно без цензуры.
8 апреля полное солнечное затмение на несколько минут погрузило небо над большей частью Северной Америки во тьму. Явление наблюдали миллионы людей в нескольких штатах США, Мексике и Канаде.