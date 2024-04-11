Мексиканский телеканал случайно показал яйца мужчины вместо солнечного затмения

Сегодня в 10:54
Изображение: Ian Parker/Unsplash

Новостная программа RCG Media на телевидении Мексики допустила неловкую ошибку при освещении солнечного затмения. Монтажеры показывали кадры небесного явления, снятые очевидцами, но среди них оказался ролик с тестикулами.

Ведущие обсуждали города, в которых было видно затмение, а для зрителей транслировались видео, когда это произошло. Злополучное ролик быстро убрали с экранов, когда вместо Луны Солнце перекрыли мужские яйца.

Соведущая передачи ахнул, когда увидела половые органы, и камера переключилась на студию. Ведущий пояснил, что видео прислал телезритель, и такие подставы временами случаются.

Позже выяснилось, что ролик гуляет по сети с 2017 года, когда произошло другое затмение. При этом на популярных видеоплатформах онодоступно без цензуры.

8 апреля полное солнечное затмение на несколько минут погрузило небо над большей частью Северной Америки во тьму. Явление наблюдали миллионы людей в нескольких штатах США, Мексике и Канаде.

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